5月3日付けの男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉世界1位はなぜ曲がらない？答えはボールとの距離にあった米国男子ツアー「キャデラック選手権」を制したキャメロン・ヤング（米国）が4位から3位に浮上した。松山英樹は1ランクダウンの16位。日本勢2番手以下は久常涼（58位）、中島啓太（134位）、比嘉一貴（146位）、金子駆大（183位）、平田憲聖（219位）と続いている。国内男子ツアー「中日クラウンズ」を制した堀