歌手の小柳ルミ子（７３）が３日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿のオフショットを公開した。小柳は「昨日ＯｎＡｉｒになったゴールデンウィークＳＰ【タカトシ温水の路線バス…】お久しぶりね…のタカトシさんと、初対面の温水さん。ロケもＯｎＡｉｒも楽しかったなぁ」と投稿。「私より１回り下の辰年温水さん、私より２回り下の辰年タカトシさん。チームドラゴンで又楽しい旅したいですね」とつづ