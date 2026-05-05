俳優の中尾明慶が３日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の仲里依紗からの“苦情”を明かした。中尾は「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」と切り出し、足を大きく伸ばし２台のダブルベッドを占領するような寝相の写真を公開。「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません。」とつづった。投稿には仲も反応。「なので証拠写真を撮り続けるしか方法がありません」「私は１３年も悩み続け