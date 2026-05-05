歌手の松本伊代が３日、自身のインスタグラムを更新。歌手で俳優の小泉今日子のコンサートを鑑賞したことを明かした。松本は「今日子ちゃん。久しぶりの再会の最高に素敵なコンサートに感動」と報告。「そして還暦の歳となって、こうして１０代からの仲間と会えたことにも感動！やっぱり、還暦って悪くない！と思えた日でした。」とつづった。さらに「今日子ちゃんの素敵な歌声と音楽と時々見せてくれる嬉しいアイドルさと