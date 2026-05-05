メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市で4日、男がアパートに立てこもる事件がありました。約2時間後に警察が突入し、ブラジル国籍の男を逮捕しました。盗まれたとみられるナンバープレートがついた車に乗っていたことから、警察はこれについても調べています。 警察によりますと、4日午後3時すぎ、豊橋市多米中町で、盗まれたとみられるナンバープレートをつけた車を、警察が見つ