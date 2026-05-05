一夫多妻制を信奉する米宗教集団の指導者サミュエル・ベイトマンの「霊的な妻」だったナオミ ”ノムズ” ビストライン。服役を経て洗脳から目覚めたいま、音楽と心理学を通じて過去のトラウマと向き合い、自分の人生を取り戻そうとしている。ナオミ ”ノムズ” ビストラインは現在27歳。カルト指導者サミュエル・ベイトマンの元「霊的な妻」のひとりであり、いまは音楽を作りながら、自らの過去と向き合っている。彼女の人生は、Ne