特集「キャッチ」です。この春、福岡県内で初めてとなる4年制の音楽大学が開学しました。一方で、音楽の道を志す若者たちの前には、厳しい現実が立ちはだかっています。 ここは、福岡市東区にある福岡工業大学付属城東高校、吹奏楽部。全日本吹奏楽コンクールで幾度となく金賞に輝いてきた全国屈指の強豪校です。樋口ゆゆさん（18）は、高校生活の終わりが近づく中、卒業後の進路に葛藤を抱えていました。■ホルン・樋