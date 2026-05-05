今日5月5日は、九州から北海道にかけておおむね晴れるでしょう。九州から東北では、日中は昨日4日のような強い風が収まり、行楽日和になりそうです。一方、北海道では風の強い状態が続き、北部では暴風に警戒が必要です。沖縄は、梅雨前線の影響で雨や雷雨で、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。九州〜北海道にかけて晴れ北海道は暴風に警戒今日5月5日は、西から高気圧に覆われるでしょう。九州から北