毎週の義実家通いで、酒癖の悪い義父の失礼な言動に耐える妻。義姉が守ってくれるけど…実は妻にはもっと大きな問題が隠れていたんです。それに気づくまでに、どれくらい時間がかかるでしょうか…。>>【まんが】コレって離婚した方がいいですか？(ウーマンエキサイト編集部)