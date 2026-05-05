JR広島駅には、定番から新しい話題のお菓子まで、魅力的なお土産がそろっています。せっかくなら広島らしさを感じられる一品を選びたいところ。今回は、定番の生もみじから、瀬戸内レモンを使った爽やかな焼き菓子、メープル香る新定番スイーツまで一挙に紹介します。お土産選びに迷ったときに参考になる3選ですよ。レモンの風味が芳醇でたまらんです...●にしき堂「広島新銘菓 生もみじ」（8個入1400円）広島土産の定番・もみじ饅