ゴールデンウィーク（GW）や夏休みといった旅行シーズンが近づき、これから羽田空港を利用する予定の人も多いはず。旅の玄関口・羽田空港ですが、定番から最新のものまで、近年はスイーツの激戦区ともいえるほどスイーツが充実しています。そこで今回は、羽田空港でしか手に入らない、限定スイーツをピックアップ！1000円以下という手頃な価格で購入できる、編集部注目の洋菓子・和菓子をまとめました。ビジュアルも味わいも上品&#