女子サッカーSOMPOWEリーグ、アルビレックス新潟レディースは2日、ホームで大宮と対戦しました。今シーズンは、昨シーズンの平均来場者のおよそ2倍の3000人を目標にしてきたアルビレディース。2日の試合では、アルビレディースマーケティング部の学生たちによる集客企画が行われました。選手とのじゃんけん勝負やお仕事体験ブースのほか、子どもと選手による鬼ごっこ