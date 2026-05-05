野呂佳代が、AKB48劇場で開催された『2期生デビュー20周年記念イベント！～20Years have past～』に出演した。野呂が当日のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】野呂佳代、大島優子、秋元才加、宮澤佐江らチームKメンバーと記念撮影） 今回行われたのは、2006年4月1日のデビューから20周年を迎えることを記念した、AKB48を卒業した2期生による特別イベント