いよいよGWも終焉ですね。こんなに長く休んでしまって、明後日から、会社とか学校とか行けるんですか？ 大きなお世話ですね。ま、これも気持ちの持ちようであります。こうしてユルくテキトーな本連載でもお読みいただいて、気持ちを楽にしましょう。それでは今回もはじめたいと思います。 リコーイメージングの一眼レフのフラッグシップ機であるペンタックスK-1が今年で発売10周年を迎えるそうです。お