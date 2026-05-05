【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西畑大吾と福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』の公開日が、10月2日に決定した。 ■個性豊かな実力派新キャスト陣の情報も解禁 映画『時給三〇〇円の死神』は、作家・藤まるによる同名小説を実写映画化した作品。本作でW主演を務めるのは、なにわ男子の西畑大吾と福本莉子。監督に、ドラマ『美しい彼』シリーズや『劇場版 美しい彼～eternal～』、