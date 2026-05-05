高校野球の秋季大会は土日に行われることが多く、連戦の夏と違って試合間隔が空く。2年生秋の新チーム。エースで4番となった私は「打倒天理」の秘策を練った。高市早苗首相の母校、進学校の畝傍（うねび）を相手に2本塁打を放ちながら4―3で辛くも逃げ切った3回戦は9月25日。天理高校とぶつかる準々決勝は約半月後の10月11日だった。たっぷりあった時間の中で、天理をやっつけるために考え出したのは変則投法。下手投げに近