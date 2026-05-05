ジーコ氏が自身のインスタグラムに投稿日本サッカー界を支えたレジェンド同士の共演が実現した。元ブラジル代表の天才MFで、現在は鹿島でテクニカルディレクターを務めるジーコ氏がインスタグラムを更新。自身が日本代表監督を務めた際の教え子との豪華2ショット写真を投稿すると、ファンの間で話題を呼んでいる。グレーのジャケット姿のジーコ氏が笑顔で肩を組んだのは、黒いシャツにキャップを被った元日本代表MF中田英寿氏