◇プロ野球セ・リーグ 中日 7-3 阪神（4日、バンテリンドーム）プロ3登板目で初勝利をあげた中日のドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。試合後のヒーローインタビューで、笑顔をはじけさせました。お立ち台からバンテリンドームの客席をぐるっと見渡し、「すごくキレイですし、すごくうれしく思います」と目を輝かせた中西投手。この日は両親も観戦に訪れており「自分が投げてる試合の母親の顔を見ると、一日でも早く勝たないと倒