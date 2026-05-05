グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が5日、自身のインスタグラムを更新し、出産を報告した。「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました母子共にとても健康です」と報告。「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたがいつも側で見守ってくださった病院スタッフの皆様には本当に感謝しかありませんたくさんの