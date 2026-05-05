昔からある、レモンの形をした焼き菓子「レモンケーキ」。最近その人気が再燃し、進化系も続々登場しています。【写真を見る】“まるで羊かん”や“究極に酸っぱい”進化系も…「レモンケーキ」再ブームなぜ？【THE TIME,】 徳島から東京に初上陸「月に3万個ほど販売していて、“毎年約3倍”売り上げが伸びている」こう話すのは、レモンケーキ専門店『パール洋菓子店』（徳島・三好市）のオーナーパティシエ・鳩谷泰啓さん。2