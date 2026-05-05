「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」の進出会見が4日に行われ、選手たちが意気込みを語りました。7日から開幕するBリーグチャンピオンシップ(CS)。各地区の1位および2位の4チームと、それを除いた22チームから上位4チームの計8チームがトーナメント形式で争います。東地区1位のディフェンディングチャンピオン・宇都宮ブレックスの比江島慎選手は会見で、「チームとして連覇をしたことがないので、何としても2連覇し