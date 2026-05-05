Snow Manの渡辺翔太が、きょう5日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る! さんま御殿!!』(毎週火曜20:00〜)に初出演。ミラノのホテルで体験した“電動ドリル男”のハプニングを明かすと、明石家さんまから思わぬツッコミを受け、初登場ならではの洗礼を浴びる。渡辺翔太今回のテーマは「旅のトラブル大報告会」。オープニングで渡辺は「テレビで見るよりこんなにさんまさんと近いんですね」と驚く。すると、ゲストたちから