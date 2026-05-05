ロッテのアンドレ・ジャクソンは、4月28日の楽天戦で1試合12奪三振をマークするなど、ここまで30回を投げイニング数を上回る33奪三振、奪三振率は9.90だ。移籍後初登板となった4月1日の日本ハム戦は、「ゲームが進むにつれて、1巡目、2巡目というのは、慣れてくるのでバッターに違う球種もあるんだというのを見せるためには、だんだん違った球種を入れるのが必要だと思います」と、1巡目をストレート、カットボール、チェンジ