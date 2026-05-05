フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、3日に放送された「あしたもテレビの片隅で 〜映り込みに捧げる奇妙な人生〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。WBCのパブリックビューイングに参加する増井孝充さん(C)フジテレビ「ほんの一瞬でもいいから…カメ