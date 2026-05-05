爆笑問題の太田光が、4月27日に配信開始されたradikoポッドキャスト番組『太田光と15人のしゃべり手』で、ビートたけしにまつわるエピソードを語った。太田光○「腕を握ってたんだって」太田光が明かすビートたけしの素顔対談相手の声優・花澤香菜が、スタッフから聞いた話として、太田がラジオのフリートークを事前に作家やディレクターへ共有しない点に言及。これに対し太田は「話さないですよ」と認め、「あいつらも笑ってほし