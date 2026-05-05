細川が4日の阪神戦で逆転3ランを放った■中日 7ー3 阪神（4日・バンテリンドーム）中日・細川成也外野手が4日、バンテリンドームで行われた阪神戦に「4番・左翼」で出場すると、初回に逆転の4号3ランを放った。逆方向へ規格外の弾道にファンも「あの放物線は芸術」と舌を巻いている。1-3の2点ビハインドで迎えた初回、細川は門別啓人投手が投じた3球目、142キロのツーシームを捉えた。打球はグングンと伸びて右中間スタンドへ