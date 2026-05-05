筆者の体験談です。いとこの結婚が決まったと聞き、うれしくなった私は、ある人に何気なく伝えてしまいました。その一言が、思わぬ形で広がっていくとは知らずに――。 うれしい報告 「結婚決まったらしいよ」いとこの結婚が決まったと、伯母から電話で知らせを受けました。受話器越しの声は明るく、長年見守ってきた甥の節目にほっとした様子が伝わってきます。私まで胸が温かくなり、うれしさがこみ上げました。