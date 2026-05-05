Ado 23歳の歌い手Adoが４日、「ABEMA」で放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの主題歌の新曲「春に舞う」を、５月12日に配信することを発表した。 「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。「花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろ