毎年恒例のゴールデンウィーク開催は、かしわ記念と東京湾Ｃの２重賞が行われます。かしわ記念は父の川島正行厩舎がフリオーソやアジュディミツオー、サプライズパワーで３勝。２１年には山下貴之厩舎のカジノフォンテンが制するなど、船橋所属馬の活躍が目立つレースです。舞台となる船橋１６００メートルは癖がなく、ジョッキーとして乗りやすいのではないでしょうか。それだけに、力のある馬での決着となることが多いように思