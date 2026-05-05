大阪・ＡＢＣテレビは５日、放送５年目に突入した同局制作のテレビ朝日系料理番組「ＤＡＩＧＯも台所〜きょうの献立何にする？〜」（月〜金曜・後１時３０分）から、番組初となるオリジナルＬＩＮＥスタンプをこの日から発売すると発表した。日々の献立の悩みを、ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯと一緒に解決していく同番組。今回発売されたＬＩＮＥスタンプは、ＤＡＩＧＯが番組内でよく口