この上ない滑り出し。選手兼任監督が大事な初戦で流れを掴んだ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第1試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップ。オーラスに裏ドラ条件のリーチをかけ、しっかり1枚乗せて逆転した。【映像】劇的な逆転！二階堂亜樹、オーラスで決めた満貫ツモ1位から4位までの差は160ポイント弱と、1日で順位が大きく入れ替わってもおかしくない混戦。この試合は東家から亜樹、TEA