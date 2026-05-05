味の素AGFの業務用事業の前期（3月期）売上高が過去最高を更新した。4月14日、取材に応じた藤巻万之ソリューションビジネス部ノンコーヒー開発グループグループ長は「市場のニーズにしっかり対応できたことが大きい。原材料が非常に高騰する中で、さまざまな手立てを打ち、中身の改良や価格改定幅を極力抑える努力を重ねてきた。その結果、コーヒーにおいては価格改定を2度ほどお願いしたにもかかわらず、お客様の数や売上を