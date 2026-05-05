でん六は3月、「超ザクザクアーモンドチョコ」（52g）を新発売して昨年3月に発売開始した「超ザクザクピーナッツチョコ」（40g）とともに提案している。「超ザクザクアーモンドチョコ」は、チョコレートにクラッシュアーモンドを組み合わせておいしさとザクザク食感を打ち出したもの。販促物では「あなたはどっち派」をキャッチコピーに掲げ、好調に推移する「超ザクザクピーナッツチョコ」との相乗効果を見込む。なお「ピ