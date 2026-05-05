中谷のガードを引きはがし、鋭いジャブやフックを矢継ぎ早に放っていく井上(C)産経新聞社日本で生まれた“ドラマ”の熱は、冷めやらない。5月2日に東京ドームで実現した世紀の一戦は、世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥（大橋）が、「最強の挑戦者」と評された中谷潤人（M.T）を激闘の末に判定（3-0）で破り、貫禄の防衛を果たした。【動画】先読みし合いの異次元攻防井上尚弥と中谷潤人が繰り広げた至高の