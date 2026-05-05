◆米大リーグロッキーズ―メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発した。初回は先頭のソトを初球のツーシームで三飛に打ち取ると、ビシェットを投ゴロ、メレンデスからは空振り三振を奪い、３者凡退の好発進を切った。当初は現地時間の午後６時４０分開始予定だったが、悪天候が見込まれたため前日３日（約４日）に３時間