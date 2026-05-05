「素数シリーズ三部作」（『 素数が奏でる物語 』『 素数はめぐる 』『 有限の中の無限』）でブルーバックスを代表する人気著者コンビ・西来路文朗さんと清水健一さん。最新刊『 ガウスの黄金定理』も大好評のお二人が、美しく奥深い「数の世界」を案内してくださいます！ 今回は、「富士山麓おうむなく…」で有名な√５にまつわる話です。√5を含んだ複雑な式が、あれよあれよとシンプルな数に整っていく快感を味わううちに、あの