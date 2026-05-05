1967年ポルシェ911タルガポルシェ356の時代は制限なくオープンモデルを作れたが、1960年代後半になるとアメリカの安全基準が厳しくなり、生産ができなくなっていた。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #041967年ポルシェ911タルガ編全3枚そこで911では、固定式ロールバーとなる太いBピラーを残し、着脱式のルーフパネルとソフトトップ・リアウインドウを備えるオープンモデルのタルガを1965年のフランクフルト・ショー