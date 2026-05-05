アストロズのジョー・エスパーダ監督は4日(日本時間5日)、ドジャース戦前に取材に答え、右腕の疲労で負傷者リスト（IL）に入っている今井達也投手(27)について言及した。5日に復帰に向けて傘下マイナーの3Aシュガーランドで2試合目登板が予定されている右腕に「4、5イニング投げてくれることを期待している。重要なのは内容。ストライクを投げて、効率よく投げることだ。それができれば、その次にどうするかを決める」とした。