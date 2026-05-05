◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-1巨人(4日、東京ドーム)巨人はヤクルトに敗れ、3連敗。阿部慎之助監督が今季初めて欠場となったキャベッジ選手について、その理由を試合後に明かしました。「9連戦でケガをされては困るので、チームにとっても痛いので、きょうは休ませました」キャベッジ選手は唯一、チームで全試合に出場していましたが、今季31試合目にして、初めてスタメンから外れ、ベンチスタートに。その後も出番はありませ