米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】週明け4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比15銭円安ドル高の1ドル＝157円19〜29銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1686〜96ドル、183円82〜92銭。米長期金利の上昇を背景に日米金利差の拡大が意識され、円売りドル買いの動きがやや優勢となった。原油価格の高止まりもドル買いを促した。