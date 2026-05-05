◇セ・リーグDeNA11―8広島（2026年5月4日横浜）DeNA―広島戦の試合前にはスター・ウォーズのキャラクターたちが大集合し、映画「スター・ウォーズ」シリーズの日本語吹き替え版でオビ＝ワン・ケノービ役を務める声優の森川智之がセレモニアルピッチを行った。ライトセーバーを持った打者役の山崎、捕手役の坂本へ向けノーバウンド投球。DeNAファンで「感激です」と表情を崩した。試合後には映画の世界観を模しながら、