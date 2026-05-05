映画コメンテーターの有村昆が、購入した新しい愛車を披露した。４日にインスタグラムで「テスラ『モデルＹ』ジュニパー買っちゃった」と報告。ピカピカに輝く車とのショットをアップした。「良し悪しを正直に語る！」と題したＹｏｕＴｕｂｅの動画では「新型です、ジュニパーの納車日を迎えました。今日は子供が撮影してます」と納車の様子を紹介。動画には「テンション上がる」などと話す息子の声も入っており、ファンから