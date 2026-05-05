タレントの矢部美穂が手料理を披露し、称賛の声が集まっている。４日までにインスタグラムで「久しぶりの（家の絵文字）ご飯」と書き始め「新キャベツと豚肉の蒸し焼き、たまご焼き、きゅうりの塩昆布和え、アボカドのオーロラソースサラダ、しじみの味噌汁、白米」とレシピをつづると、手料理が並んだ食卓の写真を公開。「明日も明後日も作りますがインスタでレシピ探してみようっと」と続け、「＃おうちごはん」などのハッ