みずがめ座η(エータ)流星群の活動が6日(水・振替休日)に極大となります。極大時刻は18時ごろと予測されていて、6日(水・振替休日)の未明から明け方にかけてと、7日(木)の未明から明け方にかけてが見ごろとなります。気になる天気や流れ星を見つけるコツについて解説します。6日みずがめ座η(エータ)流星群の活動が極大に5月6日(水・振替休日)は「みずがめ座η(エータ)流星群」の活動が極大となります。極大時刻は18時ごろと予測