◇セ・リーグヤクルト4―1巨人（2026年5月4日東京D）ヤクルト・奥川が今季5試合目にして待望の初勝利だ。7安打を許しながらも、力のある直球を軸に6回1失点で5奪三振無四球。「もらった点数を守ろうと必死で。野手の皆さんにたくさん助けてもらいました」過去4試合は援護に恵まれなかったが、この日は鈴木叶が4打点＆好リード。「まだ若いけど、リードもしっかりしていて本当に凄いなと思う」と女房役を称えつつ、自身の