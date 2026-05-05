[5.4 ラ・リーガ第34節 セビージャ 1-0 ソシエダ]ラ・リーガは4日、第34節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはセビージャに0-1で敗れた。リーグ戦では4試合勝ちなし(2分2敗)。3試合ぶりにベンチスタートとなった久保は後半13分から途中出場したが、攻撃を活性化させることはできなかった。一方、勝利したセビージャは降格圏から脱出し、17位に浮上した。すでにコパ・デル・レイ優勝によって来季のUEFAヨーロッパリーグ出