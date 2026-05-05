【プレミアリーグ第35節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 3-3(前半0-1)マンチェスター・C<得点者>[エ]ティエルノ・バリー2(68分、81分)、ジェイク・オブライエン(73分)[マ]ジェレミ・ドク2(43分、90分+7)、アーリング・ハーランド(83分)<警告>[エ]マイケル・キーン(45分)、ベト(48分)、ジェームズ・ターコウスキー(53分)、ジェイク・オブライエン(86分)[マ]ジャンルイジ・ドンナルンマ(74分)