ラ・リーガ 25/26の第34節 セビリアとレアル・ソシエダードの試合が、5月5日04:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはニエル・モペー（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、チデラ・エジュケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはカルロス・ソレル（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、アンデル・バレネチェア（FW）らが