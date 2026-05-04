「エイミーイストワール（eimyistoire）」や「アニュアンス（anuans）」などのD2Cブランドを手掛けるドットワン（DOTONE）が、転機を迎えている。同社の既存ブランドは、インフルエンサーをディレクターに据え、そのリーチ力とSNSマーケティングによって事業を拡大してきたが、2025年秋冬シーズンに立ち上げたウィメンズブランド「ヘラル（HEELAL）」とユニセックス提案の「アンステイト（UNSTATE）」では、アパレル経験が豊富な