本日5月5日（火・祝）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「旅のトラブル大報告会」。オープニングでは、「御殿」初登場の渡辺翔太（Snow Man）が「テレビで見るよりこんなにさんまさんと近いんですね」とビックリ。明石家さんまが「俺、こっち側（ゲスト席）の経験ないからな」と言うと、ゲストたちから「1回座ってみましょうよ」と声がかかり、端の席に座ってみると「俺ここ!?」「こういう景色なんだ」と初